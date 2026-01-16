Se disparan los casos de gusano barrenador

Se incrementa el número de casos de animales infectados por gusano barrenador y se extiende el mal a otros dos municipios.

En la sede de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), autoridades de agricultura, ganadería y de salud pública, sostuvieron una reunión en la que se informó de cuatro nuevos casos de animales que presentaron miasis en la región, ahora también en Tamuín y San Vicente.

En total, hay seis casos en la Huasteca, dos en cada uno de los municipios nombrados y en Ébano, donde brotó a finales de año el primer caso.

Los animales infectados son: un perro, un caballo y cuatro becerros y han estado atendiendo tanto el Comité de Sanidad Animal como el Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) en los lugares, con fumigaciones que abarcan de los cinco a los 20 kilómetros a la redonda.

La mosca de este tipo de gusano puede viajar hasta 200 kilómetros, es decir, un solo insecto puede recorrer de norte a sur y de este a oeste, toda la región.

Una de las técnicas es la de liberar moscas estériles que comiencen a aparearse con las que ahora infectan en la región y provocar la esterilización inducida de esta especie dañina.