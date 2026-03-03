Se estancan los potosinos en pobreza

En San Luis Potosí, el 66.1 por ciento de la población en pobreza laboral no pudo salir de esa situación en el último año, un porcentaje que rebasó la media nacional, expuso un estudio del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY).

Persistencia en pobreza laboral en San Luis Potosí

De acuerdo al reporte "Persistencia en Pobreza laboral", el indicador del número de familias de la entidad que no pudieron salir de la incapacidad de adquirir los productos de la canasta básica con los ingresos sumados de todos sus integrantes creció 2 puntos porcentuales entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo lapso de 2025.

Con eso, el estado se ubicó entre las diez entidades con mayores porcentajes, ubicándose además en el nivel medio bajo del indicador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Comparativo nacional y entidades con mayor pobreza laboral persistente

Guerrero, con 85.9 por ciento, Oaxaca, con 73.7 por ciento, y Morelos, con 69.5 por ciento de su población que cae en persistencia laboral encabezan la lista.

A nivel nacional, los 11.9 millones de hogares en pobreza laboral que había en México en el cuarto trimestre de 2024, 7.8 millones, es decir, el 65.7 %, continuaban en esta condición un año después, mientras que solo el 34.3 % logró salir de la pobreza.

"En México, no todos los hogares que están en pobreza son iguales; detrás de la pobreza hay dos realidades: la de los hogares que salen pronto de la pobreza y la de los que permanecen en esta mucho tiempo. Estos enfrentan mayores barreras y tienen menos movilidad social".