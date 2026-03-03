Se estancan los potosinos en pobreza
Estudio establece que 66.1% de familias en San Luis Potosí no pudieron escapar de la carencia laboral en el último año
En San Luis Potosí, el 66.1 por ciento de la población en pobreza laboral no pudo salir de esa situación en el último año, un porcentaje que rebasó la media nacional, expuso un estudio del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY).
Persistencia en pobreza laboral en San Luis Potosí
De acuerdo al reporte "Persistencia en Pobreza laboral", el indicador del número de familias de la entidad que no pudieron salir de la incapacidad de adquirir los productos de la canasta básica con los ingresos sumados de todos sus integrantes creció 2 puntos porcentuales entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo lapso de 2025.
Con eso, el estado se ubicó entre las diez entidades con mayores porcentajes, ubicándose además en el nivel medio bajo del indicador.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Comparativo nacional y entidades con mayor pobreza laboral persistente
Guerrero, con 85.9 por ciento, Oaxaca, con 73.7 por ciento, y Morelos, con 69.5 por ciento de su población que cae en persistencia laboral encabezan la lista.
A nivel nacional, los 11.9 millones de hogares en pobreza laboral que había en México en el cuarto trimestre de 2024, 7.8 millones, es decir, el 65.7 %, continuaban en esta condición un año después, mientras que solo el 34.3 % logró salir de la pobreza.
"En México, no todos los hogares que están en pobreza son iguales; detrás de la pobreza hay dos realidades: la de los hogares que salen pronto de la pobreza y la de los que permanecen en esta mucho tiempo. Estos enfrentan mayores barreras y tienen menos movilidad social".
no te pierdas estas noticias
Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian
Pulso Online
De acuerdo con la queja ante Pulso, e personal fue presionado para realizar tareas particulares
México debe aprender del caso Irán: "Alito" Moreno
El Universal
Señaló que hay necesidad de defender la libertad y el Estado de derecho frente a la violencia
Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh
Rubén Pacheco
El vector contaminante proviene del sur del país, dijo Díaz Salinas