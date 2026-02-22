logo pulso
Se estrella Audi en Periférico Norte

Conductor resulta lesionado

Por Redacción

Febrero 22, 2026 07:15 a.m.
A
Se estrella Audi en Periférico Norte

Un conductor resultó lesionado luego de chocar el vehículo que manejaba contra el muro de contención del puente del Sauce, en Periférico Norte.

¿Cómo ocurrió el accidente en el puente del Sauce?

El accidente se registró alrededor de las 05:30 horas de este domingo, cuando el tripulante de un Audi color rojo circulaba sobre Periférico Norte con dirección de la carretera a Matehuala hacia la carretera a Zacatecas.

Al llegar al puente de la avenida del Sauce, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra el muro de contención que divide ambos carriles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Debido a la fuerza del choque, el motor del vehículo se desprendió y la unidad terminó volcada, obstruyendo el carril central de la vialidad.

Atención médica y acciones de las autoridades

Al sitio acudieron paramédicos de los Servicios Estatales de Salud, quienes brindaron atención al conductor y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Autoridades realizaron maniobras para retirar el vehículo y restablecer la circulación en la zona.

