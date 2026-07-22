Se expandirán dos plazas comerciales

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Las plazas Citadina y de las Huastecas aún cuentan con posibilidades de expansión y la apertura de nuevos establecimientos, aunque los proyectos de crecimiento se desarrollarán de manera gradual conforme se consoliden los negocios que ya operan en ambos complejos comerciales, informó el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Soledad Héctor Xavier Andrade Ovalle.

El funcionario explicó que Plaza Citadina dispone de terrenos de reserva que permitirán una futura ampliación en áreas de estacionamiento e infraestructura.

En ese sentido precisó que el grupo inversionista, de origen regiomontano, mantiene un proyecto de crecimiento, aunque éste no está contemplado para el corto plazo, ya que primero buscan consolidar los establecimientos que recientemente abrieron y los cambios realizados en algunos locales.

En cuanto a Plaza de las Huastecas, señaló que la mayoría de sus espacios comerciales ya fueron arrendados y que corresponde a cada inversionista realizar las adecuaciones necesarias antes de abrir al público.

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