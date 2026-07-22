Se expandirán dos plazas comerciales
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Las plazas Citadina y de las Huastecas aún cuentan con posibilidades de expansión y la apertura de nuevos establecimientos, aunque los proyectos de crecimiento se desarrollarán de manera gradual conforme se consoliden los negocios que ya operan en ambos complejos comerciales, informó el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Soledad Héctor Xavier Andrade Ovalle.
El funcionario explicó que Plaza Citadina dispone de terrenos de reserva que permitirán una futura ampliación en áreas de estacionamiento e infraestructura.
En ese sentido precisó que el grupo inversionista, de origen regiomontano, mantiene un proyecto de crecimiento, aunque éste no está contemplado para el corto plazo, ya que primero buscan consolidar los establecimientos que recientemente abrieron y los cambios realizados en algunos locales.
En cuanto a Plaza de las Huastecas, señaló que la mayoría de sus espacios comerciales ya fueron arrendados y que corresponde a cada inversionista realizar las adecuaciones necesarias antes de abrir al público.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Alista Tec Superior examen de admisión para nuevos alumnos
Redacción
El semestre cuesta 5 mil 215 pesos y ofrece tres modalidades de estudio.
Basura tapa drenaje y provoca escurrimientos en Carranza
Pulso Online
Interapas retiró 80 kilos de residuos y lodo acumulados en la red sanitaria
Por iniciar, la rehabilitación del Eje 130 de ZI
Rolando Morales
Las obras buscan facilitar movilidad de trabajadores y transporte en la Zona Industrial.