Se extiende gusano barrenador en la Huasteca; suman 19 casos
El Naranjo y Tamasopo registran nuevos contagios; no se ha sacrificado ganado, informa Sedarh
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, informó que el gusano barrenador del ganado ya se encuentra presente en municipios de la Huasteca potosina, particularmente en El Naranjo y Tamasopo, en los límites con la Zona Media.
Detalló que en San Luis Potosí se han registrado hasta el momento 19 casos, los cuales, han sido atendidos sin que haya sido necesario sacrificar animales. Los casos más recientes corresponden a perros detectados en El Naranjo y Tamasopo, mismos que ya fueron curados.
El funcionario explicó que el gusano barrenador no es una enfermedad, sino una infestación provocada por una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas. Las larvas se alimentan del tejido vivo del animal, lo que puede agravar rápidamente la lesión si no se atiende a tiempo.
En el caso del ganado, los más vulnerables han sido los becerros recién nacidos, principalmente en la zona del ombligo. Señaló que si se curan de inmediato no pasa a mayores, pero si no se atienden, puede derivar incluso en la muerte.
Díaz Salinas recordó que México logró erradicar el gusano barrenador hace tres décadas mediante la liberación de mosca estéril en coordinación con Estados Unidos, proceso que tomó 30 años y permitió llevar la plaga hasta Panamá. Sin embargo, en menos de dos años volvió a avanzar desde Centroamérica hasta territorio mexicano.
Actualmente se proyecta la instalación de una nueva planta de producción de mosca estéril en Chiapas para combatir nuevamente la plaga. No obstante, enfatizó que la medida inmediata es que productores y dueños de mascotas revisen y curen cualquier herida.
Indicó que a nivel nacional se han contabilizado alrededor de 400 casos en bovinos, de los cuales 70 por ciento corresponde a becerros, así como 200 casos en perros.
Subrayó que la mosca puede volar hasta 200 kilómetros y cada ejemplar puede depositar miles de huevecillos, por lo que los cercos sanitarios no son suficientes para frenar su avance.
Refuerzan las acciones contra el barrenador
Ciudad de México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México informó este jueves que ha reforzado el operativo de emergencia para contener el gusano barrenador del ganado (GBG)...
