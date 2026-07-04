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Se incrementará demanda laboral durante vacaciones

Por Samuel Moreno

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Se incrementará demanda laboral durante vacaciones
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      Con el inicio del periodo vacacional de verano, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prevé un incremento en la demanda de empleo por parte de jóvenes y estudiantes en San Luis Potosí, principalmente de quienes buscan obtener ingresos para cubrir los gastos del próximo ciclo escolar.

      El titular de la dependencia, Crisógono Sánchez Lara, informó que, ante este escenario, se fortalecerá la coordinación con el sector empresarial para ampliar las oportunidades laborales dirigidas a este sector de la población. Explicó que, cada periodo vacacional, aumenta el número de estudiantes que acuden a la dependencia en busca de una vacante temporal.

      Detalló que la STPS recibe los currículums de los interesados y realiza la vinculación con empresas de acuerdo con el perfil de cada aspirante, con el propósito de agilizar su contratación. Añadió que, en el caso de los jóvenes recién egresados, también se promueve su incorporación a empleos permanentes.

      Sánchez Lara señaló que la dependencia mantiene programas que permiten a estudiantes adquirir experiencia laboral mientras continúan con su formación académica, lo que ha facilitado que varios permanezcan contratados una vez concluidos sus estudios.

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      Aunque no estimó el porcentaje de incremento que se espera en la demanda de empleo durante este periodo, sostuvo que las expectativas son positivas e invitó a los jóvenes a acercarse a la Secretaría del Trabajo para conocer las vacantes disponibles y recibir orientación para integrarse al mercado laboral.

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