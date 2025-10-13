logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Fotogalería

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se mantendría presupuesto para ejercicio fiscal 2026

Por Rubén Pacheco

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Se mantendría presupuesto para ejercicio fiscal 2026

Es muy posible que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 se mantenga, incluso se trabajará en reducir costos para alinearse a la política presupuestal estatal, informó Jesús Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Según el decreto 0037 del Presupuesto de Egresos del 2025, el Congreso del Estado le asignó una cantidad de 119 millones 958 mil 430 pesos.

El funcionario estatal dijo que la Sedeco es una dependencia que promueve el desarrollo económico de San Luis Potosí, por lo tanto, no requiere de grandes sumas de financiamiento.

Indicó que los gastos más representativos de la institución corresponden al pago de nómina considerado en el capítulo 1000, así como promoción de inversión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

González Martínez descartó que esté considerando recorte de personal o disminuir la partida presupuestal como sí lo plantea la Oficialía Mayor, pues se conservará la misma base de recursos humanos y optimizarán las diferentes áreas administrativas.

Adelantó que la dependencia se adecuará a lo que dispongan los criterios de la Secretaría de Finanzas (Sefin), encargado de presentar el paquete presupuestal final al 

Poder Legislativo.

“Sedeco una secretaría que no representa un presupuesto muy amplio, porque no es ejecutora de proyectos de inversión. Más bien, es promotora de inversión”, concluyó González Martínez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se alista combate a la piratería china
Se alista combate a la piratería china

Se alista combate a la piratería china

SLP

Martín Rodríguez

Está totalmente desequilibrada la balanza comercial con el país asiático

Compiten morenistas y verdes por repartir ayuda
Compiten morenistas y verdes por repartir ayuda

Compiten morenistas y verdes por repartir ayuda

SLP

Martín Rodríguez

Faltan políticas a favor de la mujer: A. García
Faltan políticas a favor de la mujer: A. García

Faltan políticas a favor de la mujer: A. García

SLP

Martín Rodríguez

Féminas ya tienen una gran participación en elecciones

Rechaza el PAN cuotas de género
Rechaza el PAN cuotas de género

Rechaza el PAN cuotas de género

SLP

Samuel Moreno

Señala dirigente que tienen militantes mujeres para contender en elecciones