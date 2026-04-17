Se pelearon el vuelo... y ni un año duró

El vuelo directo entre San Luis Potosí y Atlanta fue anunciado hace menos de un año como un avance importante en la conectividad internacional del estado. Sin embargo, a casi 11 meses de su inauguración, la ruta enfrenta ahora una suspensión que pone en duda su continuidad.

Desde su origen, el proyecto no solo se presentó como un esfuerzo conjunto, sino también como un logro disputado. Tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de la capital difundieron boletines, comunicados e imágenes en sus redes oficiales atribuyéndose la gestión de la ruta aérea. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo Ceballos posicionaron el vuelo como resultado de sus respectivas gestiones, en medio de una narrativa que buscaba capitalizar políticamente su apertura.

La inauguración, el 5 de junio de 2025, estuvo encabezada por ambos mandatarios, junto con directivos de Aeroméxico, Delta Air Lines y el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). En ese momento, el alcalde destacó que la nueva conexión era resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento y la aerolínea, mientras que el Gobierno estatal también difundió el proyecto como un logro propio.

¿Qué factores motivaron la suspensión del vuelo San Luis Potosí–Atlanta?

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Hoy, el panorama es distinto. A menos de un año, se confirmó la suspensión del vuelo San Luis Potosí–Atlanta durante mayo. El secretario de Desarrollo Económico del estado, Jesús Salvador González Martínez, señaló que, por ahora, la interrupción sería temporal y solo abarcaría ese mes.

Detrás de esta decisión hay varios factores. El exsecretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Jesús Ramírez Stabros, explicó que la ruta enfrentaba competencia directa de aerolíneas estadounidenses como Continental Airlines y American Airlines. A esto se suma el aumento en los costos de operación, especialmente por el encarecimiento de la turbosina, así como factores internacionales, como el conflicto en Medio Oriente, que han elevado los gastos de las aerolíneas.

En conjunto, la alta competencia, el aumento de costos y una demanda menor a la esperada derivaron en la suspensión de este vuelo.

Reacciones oficiales ante la suspensión del vuelo

Con ello, las últimas operaciones del vuelo están previstas hasta el 30 de abril de 2026. A partir de entonces, la ruta quedaría suspendida de manera indefinida, sin una fecha oficial para su reanudación.

Pese a que en su momento ambos niveles de gobierno difundieron el vuelo como un logro propio, tras el anuncio de la Secretaría de Desarrollo Económico no se han emitido posicionamientos públicos ni del Gobierno estatal ni del Ayuntamiento de la capital. El tema, que antes fue motivo de promoción, hoy se mantiene en silencio.