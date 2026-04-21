Se vuelve a asomar la sequía en SLP

Tras más de tres meses sin afectaciones por sequía, hasta la primera quincena de abril, el estado de San Luis Potosí registró un total de 17 municipios con condiciones anormalmente secas, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Municipios afectados y niveles de sequía

Según los datos del Monitor de Sequía de la Conagua, con fecha corte al 15 de abril del presente año, las demarcaciones municipales de Aquismón, Tancanhuitz, Ciudad Valles, Coxcatlán, Huehuetlán, San Antonio, San Martin, San Vicente, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón, Tamuín, Tanlajás, Tanquián de Escobedo, Axtla de Terrazas, Xilitla y Matlapa, cuentan con la condición de anormalmente seco, la cual antecede los diversos niveles de sequía.

De acuerdo con las métricas de la Conagua, los niveles de medición del Monitor de Sequía son anormalmente seco (DO), sequía moderada (D1), sequía severa (D2), sequía extrema (D3) y sequía excepcional (D4).

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Estado actual y contexto nacional

Cabe resaltar que esta situación no se registraba desde el pasado 31 de diciembre del 2025, cuando apenas dos municipios registraron condiciones anormalmente secas, sin embargo pese a esta condición, el 93.6 por ciento del territorio potosino se encuentra sin afectación alguna.

A nivel nacional, de los 2 mil 478 municipios, 72 se encuentran con condiciones de sequía, 125 anormalmente secos y 2 mil 281 demarcaciones municipales se mantienen sin ninguna afectación.