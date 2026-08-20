Vargas Tinajero no aguantó horario 24/7 en Seduvop: Gallardo

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Leticia Vargas Tinajero no soportó un horario de 24/7 en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), por ello, se decidió "descansarla" al removerla del cargo, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Ahora, tendrá menos carga de trabajo y descansará más en la Dirección de Infraestructura Municipal de Soledad, según lo declarado por el mandatario estatal.

Además de asegurar que la exfuncionaria estatal no salió por haber realizado un trabajo inadecuado, sostuvo que Jorge Grimaldo Limón, ex funcionario municipal soledense, es "muy capaz" para sustituirla.

Gallardo Cardona refirió que la excolaboradora se llevaba "unas madrizas" al frente de la dependencia durante las "24 horas" de trabajo, al grado de que, en la obra del paso a desnivel del Periférico y avenida de Las Torres estaba presente desde las tres de la mañana.

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"Traemos cuatro obras magnas que van a necesitar gente a las tres de la mañana, entonces ya esforzar mucho a una persona. Son trabajos sobrehumanos que estamos haciendo, que tenemos que tener gente que también nos pueda dar ese último puchón –empujón-", manifestó.

"Ya lo teníamos programado; es un enroque. La verdad que siempre cuando acedia el trabajo, hay que hacer el cambio", concluyó.