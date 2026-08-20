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Argentina entrega a México a Farías Laguna, acusado por "huachicol"

Es trasladado en avión de la Marina, informó la FGR

Por El Universal

Agosto 20, 2026 04:49 p.m.
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Foto: FGR

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      Fernando Farías Laguna, el contralmirante acusado de liderar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, finalmente fue entregado a autoridades mexicanas que ya lo trasladan vía aérea a nuestro país para ser presentado ante la justicia por delincuencia organizada.

      La Fiscalía General de la República (FGR) informó que su retorno a México se realiza en coordinación con personal de las secretarías de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Relaciones Exteriores.

      A través de un mensaje en una red social, la institución ministerial afirmó que el sobrino político del exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, está vinculado "con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, de la que ya han sido detenidas 15 personas más".

      Cabe destacar que Fernando Farías Laguna, quien fue dado de baja de la Secretaría de Marina, es trasladado en un avión de la Armada de México, y el mismo se agilizó luego de que la cancillería mexicana se desistió del proceso de extradición.

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      En tanto, la Secretaría de Marina (Semar) afirmó que colabora en esta operación que, aseguró, "da continuidad a nuestro compromiso expresado desde septiembre de 2025 con la legalidad, transparencia, el debido proceso y respeto a los derechos humanos; así como con el combate a la corrupción y la impunidad".

      La dependencia aseguró que "la actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México".

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