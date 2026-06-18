logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Seguirá la FGE investigaciones de malversaciones en la Ssa

Por Rubén Pacheco

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Seguirá la FGE investigaciones de malversaciones en la Ssa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego que Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud, fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones por más de 32 millones de pesos, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, manifestó que la Fiscalía General del Estado (FGE), será la que determine cómo continuarán las investigaciones para lograr el resarcimiento del monto millonario.

      Previo a iniciar la apertura de una tortillería en la colonia Simón Díaz, refirió que, aunque ya haya concluido la causa penal en contra de Miguel Àngel Lutzow Steiner, todavía existen dos denuncias 

      más por desahogarse. 

      En entrevista, supuso que el Ministerio Público de la FGE podría entablar diálogo con el ex funcionario carrerista, a fin de generar un acuerdo sobre compartir información complementaria. Aseveró que existen más ex funcionarios estatales de la administración pasada inmiscuidos con las presuntas malversaciones en la Secretaría de Salud del Estado. "Hay más y siempre ha habido", dijo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Nosotros, las denuncias están adentro. La Fiscalía es la que tendría que actuar en consecuencia. Hay más denuncias todavía, no son las únicas", declaró el mandatario estatal.

      El lunes pasado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), afirmó que no existe una figura legal para que el estado ofrezca una disculpa pública y una indemnización por mantener apresado por casi cuatro años a Miguel Lutzow Steiner.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Critica diputada rechazo a consejos hídricos municipales
        Critica diputada rechazo a consejos hídricos municipales

        Critica diputada rechazo a consejos hídricos municipales

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        García Martínez señaló falta de voluntad política tras la decisión del Congreso

        ¿Qué dice la declaración patrimonial de Tomás Zavala?
        ¿Qué dice la declaración patrimonial de Tomás Zavala?

        ¿Qué dice la declaración patrimonial de Tomás Zavala?

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El diputado del PT presume relojes Cartier y Rolex, pero asegura que sus ingresos provienen de actividades empresariales

        Video | Crecen denuncias por saltos en nuevo megapuente
        Video | Crecen denuncias por saltos en nuevo megapuente

        Video | Crecen denuncias por "saltos" en nuevo megapuente

        SLP

        Flor Martínez

        Automovilistas reportan grietas y deterioro en partes no intervenidas que representarían riesgos

        Hay dos denuncias más por malversaciones en Ssa: Gallardo
        Hay dos denuncias más por malversaciones en Ssa: Gallardo

        Hay dos denuncias más por malversaciones en Ssa: Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        Señaló que será la FGE la que determine cómo continuarán las investigaciones para lograr el resarcimiento del daño