Seguirá la FGE investigaciones de malversaciones en la Ssa

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Luego que Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud, fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones por más de 32 millones de pesos, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, manifestó que la Fiscalía General del Estado (FGE), será la que determine cómo continuarán las investigaciones para lograr el resarcimiento del monto millonario.

Previo a iniciar la apertura de una tortillería en la colonia Simón Díaz, refirió que, aunque ya haya concluido la causa penal en contra de Miguel Àngel Lutzow Steiner, todavía existen dos denuncias

más por desahogarse.

En entrevista, supuso que el Ministerio Público de la FGE podría entablar diálogo con el ex funcionario carrerista, a fin de generar un acuerdo sobre compartir información complementaria. Aseveró que existen más ex funcionarios estatales de la administración pasada inmiscuidos con las presuntas malversaciones en la Secretaría de Salud del Estado. "Hay más y siempre ha habido", dijo.

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"Nosotros, las denuncias están adentro. La Fiscalía es la que tendría que actuar en consecuencia. Hay más denuncias todavía, no son las únicas", declaró el mandatario estatal.

El lunes pasado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), afirmó que no existe una figura legal para que el estado ofrezca una disculpa pública y una indemnización por mantener apresado por casi cuatro años a Miguel Lutzow Steiner.