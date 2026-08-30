Seguros para la vivienda pueden variar en costos

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Contratar un seguro para proteger una vivienda en San Luis Potosí puede representar un desembolso de alrededor de 9 mil pesos al año, aunque el costo puede ser menor o mayor dependiendo del inmueble, su ubicación, superficie, valor de construcción y las coberturas contratadas. Actualmente, bancos como BBVA promociona su seguro de hogar desde 25 pesos diarios, equivalente a unos 9 mil 125 pesos al año, mientras que advierte que el precio final se determina de acuerdo con las características de la vivienda y las protecciones seleccionadas.

En San Luis Potosí existen aseguradoras con presencia local, como además de otras compañías nacionales que ofrecen este tipo de productos. Por ejemplo, algunas cuentaN con un seguro de casa habitación que puede contratarse para casas o departamentos, tanto por propietarios como por inquilinos y arrendadores, con protección para el inmueble y sus contenidos.

Las coberturas dependen de la póliza, pero pueden incluir daños por incendio, rayo, explosión, terremoto, inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos, además de robo, daños a bienes dentro del domicilio y responsabilidad civil por afectaciones ocasionadas a terceros. Algunas opciones también incorporan asistencia para reparaciones, como servicios de plomería, cerrajería y electricidad.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar las pólizas antes de contratarlas y revisar especialmente la suma asegurada, deducibles, exclusiones y riesgos incluidos. La dependencia mantiene una evaluación de seguros de casa habitación que incorpora a 26 instituciones aseguradoras, como parte de sus herramientas para que los usuarios conozcan las condiciones de estos productos.

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El pago puede realizarse de manera anual o mediante parcialidades, dependiendo de la compañía y del producto contratado. La recomendación de las autoridades es no elegir únicamente por precio, sino verificar que la suma asegurada corresponda al valor real de reconstrucción de la vivienda y que las coberturas respondan a los riesgos de la zona, pues una póliza con mayor protección también puede incrementar el costo de la prima.