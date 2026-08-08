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Si los agentes actuaron mal los vamos a sancionar: EGC

Por fortuna las patrullas traen cámaras: alcalde

Por Rolando Morales

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Si los agentes actuaron mal los vamos a sancionar: EGC
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que se realizará una investigación a fondo sobre el video difundido por un medio nacional, en el que presuntamente se observa una patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estacionada frente a un domicilio señalado por vecinos como un supuesto punto de venta de drogas. 

      "Ordené una investigación profunda, yo en eso no escatimo", declaró Galindo, quien explicó que las unidades municipales cuentan con sistemas de geolocalización y equipos de videograbación que permitirán reconstruir con precisión lo ocurrido. "Afortunadamente las patrullas traen GPS, traen cinco cámaras, vamos a poder tener mucha evidencia", señaló.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital rechazó las afirmaciones que pretenden vincular, sin evidencia objetiva, a elementos de la corporación con presuntas actividades delictivas.

      En un comunicado, su titular Juan Antonio Villa Gutiérrez informó que instruyó al C4 Municipal realizar un análisis de los registros de videovigilancia y del sistema GPS de las unidades que pudieron haber circulado por la zona, con el propósito de identificar la fecha, hora y circunstancias en que fue captado el video.

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          El alcalde sostuvo que, en caso de comprobarse alguna conducta indebida por parte de los agentes, se aplicarán sanciones e incluso podrían ser separados de sus funciones. "Si los policías actuaron mal, desde luego que los vamos a sancionar; si es necesario los vamos a separar", advirtió el alcalde Enrique Galindo Ceballos. 

      No obstante, también subrayó que, si las indagatorias descartan alguna irregularidad, lo informará públicamente para evitar afectaciones injustificadas a los elementos señalados.

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