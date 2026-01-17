Prevén mínimas de 3°C en zona media de SLP
También pronostican bajas temperaturas de 8°C en zona centro y 8°C en zona altiplano
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático para este sábado.
Señaló que el Frente frío 29, seguirá provocando heladas por bajas temperaturas por la mañana y noche.
- Temperaturas Máximas: De 19º en zona centro, de 28° en zona Huasteca.
- Temperaturas Mínimas: 8° en zona centro y 08° zona altiplano.
RECOMENDACIONES:
En Casa:
· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
Para tu Salud:
· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
· Evita cambios bruscos de temperatura.
En caso de emergencia, llama al 911.
Nieve y heladas activan alerta en sierras potosinas
Posible nieve en la sierra de Catorce y Altiplano; vientos y niebla.
