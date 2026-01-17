logo pulso
Prevén mínimas de 3°C en zona media de SLP

También pronostican bajas temperaturas de 8°C en zona centro y 8°C en zona altiplano

Por Pulso Online

Enero 17, 2026 09:28 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático para este sábado.

Señaló que el Frente frío 29, seguirá provocando heladas por bajas temperaturas por la mañana y noche.

- Temperaturas Máximas: De 19º en zona centro, de 28° en zona Huasteca.

- Temperaturas Mínimas: 8° en zona centro y 08° zona altiplano.

RECOMENDACIONES:

En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

En caso de emergencia, llama al 911.

