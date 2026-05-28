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Silvia Sánchez representa a los Arquitectos

Por Martín Rodríguez

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Silvia Sánchez representa a los Arquitectos
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      Silvia Guadalupe Sánchez Martínez preside desde ahora el Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí para el periodo 2026-2028, luego de librar un proceso de elección con duración de 13 días.

      La etapa electoral comenzó el 13 de mayo, con la publicación de la convocatoria, el registro de planillas el día 15 y un periodo de proselitismo programado para desarrollarse entre los días 18 y 24. 

      La mesa directiva quedó integrada por Silvia Guadalupe Sánchez Martínez en la presidencia; Francisco Gómez Sánchez, vicepresidente; José Eduardo Briones, tesorero; Enrique Delgado Páez, secretario propietario; Josué Antonio Arellano, secretario suplente; Jorge Armando Alonso Bernal, protesorero; Diego Alejandro Azúa Nájera, vocal propietario 1; Julieta de la Serna Reyes, vocal suplente 1; María del Carmen Paredes Dávila, vocal propietario 2 y Karlo Iván Trejo López, vocal suplente 2. 

      Para su campaña, Silvia Sánchez propuso transformar al Colegio de Arquitectos en un organismo más abierto, participativo y cercano a las nuevas generaciones. Su plan contempla "fortalecer la transparencia, la ética profesional y la formalidad dentro del gremio, además de estrechar la relación con universidades, autoridades y representantes de la iniciativa privada para impulsar proyectos conjuntos en beneficio del sector".

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      Su plan de trabajo incluye mejoras a las oportunidades laborales, la creación de una bolsa de trabajo, esquemas permanentes de actualización profesional.

      Propuso renovar la comunicación con los agremiados a través de redes sociales, contenido audiovisual y espacios de diálogo que permitieran una mayor interacción entre profesionales, la realización de conferencias magistrales, mesas de análisis, talleres de capacitación continua y programas de mentoría dirigidos a jóvenes arquitectos interesados en fortalecer su desarrollo profesional.

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