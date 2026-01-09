Sin futuro, impugnación contra "Ley Gobernadora": JGTS

Ante la impugnación presentada contra la llamada "Ley Gobernadora", el secretario general de Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que el Poder Ejecutivo mantiene una postura de respeto absoluto a los procesos legales y a las decisiones que, de manera soberana, corresponden a otras instancias y poderes.

El funcionario estatal confirmó que la reforma en materia de paridad de género, que permitiría que únicamente mujeres se postulen a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, ya enfrenta su primer recurso legal ante el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP), el cual —dijo— deberá seguir su curso conforme a la normatividad vigente.

Torres Sánchez señaló que la impugnación presentada cuestiona presuntas afectaciones a derechos político-electorales; sin embargo, precisó que lo que actualmente existe es una norma general y no un acto concreto en materia electoral, lo que, a su consideración, limita el alcance del recurso en esta etapa.

Añadió que el planteamiento legal deberá centrarse en actos reales dentro del ámbito político-electoral, por lo que consideró que la impugnación, en su estado actual, podría no tener un amplio recorrido jurídico.

"Somos muy respetuosos de las decisiones que de manera autónoma toman otros poderes. Estamos atentos a lo que ocurra en torno a este tema y será el Tribunal Electoral local quien analice y determine lo conducente", expresó el secretario general.

En relación con la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado, Torres Sánchez explicó que el proceso se encuentra en los trámites administrativos habituales, propios de la institución, descartando que exista algún retraso extraordinario.

La impugnación fue promovida por el abogado Luis Fernando Leal Beltrán y quedó registrada bajo el expediente TESLP/JDC/122/2025, tras la notificación realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).