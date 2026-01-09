logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sin futuro, impugnación contra "Ley Gobernadora": JGTS

En entrevista, el secretario general de Gobierno consideró que no tendrá un amplio recorrido jurídico

Por Samuel Moreno

Enero 09, 2026 11:10 a.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

Ante la impugnación presentada contra la llamada "Ley Gobernadora", el secretario general de Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que el Poder Ejecutivo mantiene una postura de respeto absoluto a los procesos legales y a las decisiones que, de manera soberana, corresponden a otras instancias y poderes.

El funcionario estatal confirmó que la reforma en materia de paridad de género, que permitiría que únicamente mujeres se postulen a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, ya enfrenta su primer recurso legal ante el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP), el cual —dijo— deberá seguir su curso conforme a la normatividad vigente.

Torres Sánchez señaló que la impugnación presentada cuestiona presuntas afectaciones a derechos político-electorales; sin embargo, precisó que lo que actualmente existe es una norma general y no un acto concreto en materia electoral, lo que, a su consideración, limita el alcance del recurso en esta etapa.

Añadió que el planteamiento legal deberá centrarse en actos reales dentro del ámbito político-electoral, por lo que consideró que la impugnación, en su estado actual, podría no tener un amplio recorrido jurídico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Somos muy respetuosos de las decisiones que de manera autónoma toman otros poderes. Estamos atentos a lo que ocurra en torno a este tema y será el Tribunal Electoral local quien analice y determine lo conducente", expresó el secretario general.

 
LEA TAMBIÉN

Recibe el TEESLP impugnación contra "Ley Gobernadora"

La magistrada Denisse Porras se encargará de sustanciar el juicio promovido por Fernando Leal Beltrán

En relación con la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado, Torres Sánchez explicó que el proceso se encuentra en los trámites administrativos habituales, propios de la institución, descartando que exista algún retraso extraordinario.

La impugnación fue promovida por el abogado Luis Fernando Leal Beltrán y quedó registrada bajo el expediente TESLP/JDC/122/2025, tras la notificación realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sin futuro, impugnación contra Ley Gobernadora: JGTS
Sin futuro, impugnación contra Ley Gobernadora: JGTS

Sin futuro, impugnación contra "Ley Gobernadora": JGTS

SLP

Samuel Moreno

En entrevista, el secretario general de Gobierno consideró que no tendrá un amplio recorrido jurídico

Regresarán a clases con frío: así será el clima este lunes en SLP
Regresarán a clases con frío: así será el clima este lunes en SLP

Regresarán a clases con frío: así será el clima este lunes en SLP

SLP

Pulso Online

Amaneceres helados marcarán el regreso a kínder, primaria y secundaria

Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí
Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí

Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Protección Civil emite recomendaciones ante bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas

Maduro detenido, el chavismo en pie
Maduro detenido, el chavismo en pie

Maduro detenido, el chavismo en pie

SLP

Nallely González

La periodista venezolana Delvalle Canelón señala desde Caracas, que la intervención de EU, dejó indemne la estructura del poder dictatorial en ese país