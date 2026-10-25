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Sin titular, 73% de los MP de la entidad

La Fiscalía mantiene abierta la convocatoria para reclutarlos

Por Rubén Pacheco

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Sin titular, 73% de los MP de la entidad
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      Sin considerar unidades administrativas, hasta el 2025 del total de Agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE),  el 73 por ciento carece de titulares, reveló el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2026.

      Es decir, la entidad de procuración de justicia padece de insuficiencia de agentes del Ministerio Público, subrayó el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      En el contexto de la conmemoración del Día Nacional del Ministerio Público, el pasado 22 de octubre, refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con 90 unidades administrativas y agencias/fiscalías, de ellas 13 corresponden a unidades y 77 a Agencias del Ministerio Público.

      Sin embargo, precisó que solo 21 cuentan con persona titular del área. Es decir, si solo se toma en cuenta la totalidad de los Ministerios Públicos significa que el 73 por ciento no tiene agente titular, equivalente a siete de cada 10 agencias ministeriales.

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      Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, informó que actualmente se encuentra abierta una convocatoria para el reclutamiento de dichos profesionales, a fin de cubrir vacantes de personal jubilado.

      "Bueno, primero tienen que hacer un curso de formación para pasar los exámenes de control y confianza, examen oral y en diciembre estaría culminando tanto Policía de Investigación como Ministerios Públicos", remató.

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