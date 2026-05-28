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Sistema Educativo, el que más viola derechos humanos

Escuelas públicas y privadas con más denuncias: reconoce la CEEAV

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Sistema Educativo, el que más viola derechos humanos
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      Escuelas públicas dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y del Educativo Estatal Regular (SEER) e incluso instituciones privadas concentran algunas de las mayores incidencias de presuntas violaciones a derechos humanos en San Luis Potosí, reconoció el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Juan Gerardo Castillo Mata.

      El funcionario advirtió que la mayoría de las víctimas son niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

      Castillo Mata señaló que el sector educativo se mantiene entre los de mayor número de quejas y denuncias por acciones u omisiones que derivan en posibles violaciones a derechos humanos. Aunque no precisó cifras, afirmó que los señalamientos se relacionan principalmente con fallas atribuibles a personal docente o administrativo.

      "No tengo a la mano la cifra exacta, pero sí estoy seguro de que es de las de mayor incidencia dentro de la Comisión de Derechos Humanos", comentó.

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      Precisó que la mayoría de los casos atendidos corresponden a estudiantes de nivel básico y medio superior, y que las denuncias se concentran principalmente en la zona centro y la región Huasteca del estado.

      En ese contexto, el funcionario confirmó que la Comisión mantiene intervención en dos casos vinculados con el Colegio de Bachilleres (Cobach): uno relacionado con el joven que falleció tras una fiesta privada, y otro derivado de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por presuntas violaciones en el entorno escolar, incluidos señalamientos de bullying.

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