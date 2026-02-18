SLP espera recursos federales en marzo tras recorte de 2 mil millones

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona expresó su expectativa de que en marzo comiencen a fluir los recursos federales, luego de que el año pasado, dijo, dejaron de llegar más de 2 mil millones de pesos al estado.

Señaló que, pese al faltante, la administración logró cumplir compromisos, aunque reconoció que existen pasivos locales que buscan liquidar este año.

El mandatario atribuyó la variación presupuestal a factores como el comportamiento de las divisas y el precio del petróleo, pero confió en que en 2026 no se repita el escenario.