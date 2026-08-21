logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP, estado con menor incidencia de violencia

Por Martín Rodríguez

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
A
SLP, estado con menor incidencia de violencia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de los hechos violentos ocurridos en Michoacán y las amenazas de las bandas delictivas, como factores que pondrían en riesgo las recomendaciones para invertir o viajar a México, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Mario García Valdez aseguró que San Luis Potosí se encuentra en paz, además de que reúne las condiciones que permiten mantener la estabilidad.

      Sin embargo, reconoció que en otros lugares del país se están dando condiciones complejas en materia de seguridad. Recordó que cuando el sector empresarial realiza sus scouting o sus sondeos para generar inversión, uno de los factores que revisa es el segmento de la seguridad, el de paz social y paz laboral como factores fundamentales para el desarrollo de sus empresas.

      Añadió que afortunadamente en San Luis Potosí, el estado cuenta con esas condiciones de certeza y buen ambiente para invertir.

      Observó que en este estado hay certidumbre jurídica y paz laboral, además de conectividad ferroviaria, terrestre y aérea y se generaron condiciones de ambiente favorable para la inversión.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Recordó que finalmente hay factores internacional global, pero también es cierto que en San Luis Potosí se presenta el menor incidencia de violencia. Dijo que San Luis Potosí es una gran oferta para instalarse porque cada decisión nada más depende de lo que las empresas determinen a nivel global.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP
        SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP

        SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP

        SLP

        Pulso Online

        Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez recibió una distinción por seis años debido a su trabajo en docencia, formación de estudiantes e investigación

        Ruta de la Salud acumula 102 mil servicios en la capital
        Ruta de la Salud acumula 102 mil servicios en la capital

        Ruta de la Salud acumula 102 mil servicios en la capital

        SLP

        Pulso Online

        El alcalde Enrique Galindo informó que el programa ha atendido a más de 31 mil personas

        Cierre parcial en avenida Industrias se extenderá hasta septiembre
        Cierre parcial en avenida Industrias se extenderá hasta septiembre

        Cierre parcial en avenida Industrias se extenderá hasta septiembre

        SLP

        Redacción

        Interapas renovará 170 metros de drenaje colapsado entre las calles Francisco Martínez de la Vega y Ágata

        "No era bache", pero sí puso en riesgo a conductores
        "No era bache", pero sí puso en riesgo a conductores

        "No era bache", pero sí puso en riesgo a conductores

        SLP

        Pulso Online

        Seduvop selñaló que la abertura criticada en redes sociales era un pozo de visita cuya tapa se desplazó por las lluvias