SLP, estado con menor incidencia de violencia

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Luego de los hechos violentos ocurridos en Michoacán y las amenazas de las bandas delictivas, como factores que pondrían en riesgo las recomendaciones para invertir o viajar a México, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Mario García Valdez aseguró que San Luis Potosí se encuentra en paz, además de que reúne las condiciones que permiten mantener la estabilidad.

Sin embargo, reconoció que en otros lugares del país se están dando condiciones complejas en materia de seguridad. Recordó que cuando el sector empresarial realiza sus scouting o sus sondeos para generar inversión, uno de los factores que revisa es el segmento de la seguridad, el de paz social y paz laboral como factores fundamentales para el desarrollo de sus empresas.

Añadió que afortunadamente en San Luis Potosí, el estado cuenta con esas condiciones de certeza y buen ambiente para invertir.

Observó que en este estado hay certidumbre jurídica y paz laboral, además de conectividad ferroviaria, terrestre y aérea y se generaron condiciones de ambiente favorable para la inversión.

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Recordó que finalmente hay factores internacional global, pero también es cierto que en San Luis Potosí se presenta el menor incidencia de violencia. Dijo que San Luis Potosí es una gran oferta para instalarse porque cada decisión nada más depende de lo que las empresas determinen a nivel global.