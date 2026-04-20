SLP, líder nacional en el robo de carga

San Luis Potosí se posicionó como el municipio del país con mayor robo de equipo pesado asegurado entre abril del 2025 y marzo del 2026, de acuerdo con un reporte trimestral presentado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Robo de equipo pesado en San Luis Potosí: cifras y comparación

El informe particular precisó que, en los últimos 12 meses se contabilizaron 284 atracos en carreteras o vialidades capitalinas, de ellos 74 por ciento fueron cometidos con violencia por parte de los criminales.

En comparación entre abril de 2024 y marzo de 2025, la capital gobernada por el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos, logró un decremento del 11 por ciento, al disminuir en 36 robos.

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Asesinato de trailero en carretera 57: contexto y reacción oficial

A pesar de ello, la urbe potosina lideró el listado de los 15 municipios / alcaldías con mayor robo de equipo pesado asegurado, incluso por encima de municipios históricamente violentos para los transportistas como Ecatepec de Morelos, en el Estado de México y Puebla, según AMIS.

En general, las principales marcas de unidades sustraídas son: Kenworth, Freightliner, Semirremolques e International.

Después del reciente asesinato de un trailero en la rúa federal 57, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), consideró que dicho crimen fue un hecho "sui géneris", porque no se habían suscitado eventos de esta índole.

Al resistirse a un asalto, el pasado 15 de abril un trailero fue asesinado a balazos por delincuentes que lo interceptaron cuando circulaba por la carretera 57, a la altura de Santa María del Río en un sitio conocido como "La Curva del Diablo".