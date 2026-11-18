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Médicos de todas las especialidades coincidirán en San Luis Potosí del 19 al 22 de mayo de 2027, en el XXXVII Congreso Nacional de Medicina Familiar, cuya principal sede será el Centro Cultural Universitario Bicentenario.

En la conferencia de prensa encabezada por Rodrigo Villaseñor Hidalgo como presidente nacional de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, Alberto del Moral como vicepresidente, la tesorera Mariana Pacheco, el presidente del Consejo potosino Lorenzo de Jesús Cedillo y demás integrantes del presidium, informaron que el congreso se dará bajo el auspicio de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar.

El organismo que agrupa a 50 colegios y sociedades y asociaciones en todo México con más de 8 mil federados, atraería a más de 1 mil 500 médicos familiares con sus familias.

También promete generar un congreso que capte el interés de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, entre la que incluye España y Portugal en Europa y desde México hasta la Patagonia en el continente americano.

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El congreso por sí solo formará parte de un refuerzo de la red académica y científica, a la que se agregará una serie de ponencias magistrales, una cena de gala y otros eventos tanto en el Centro de las Artes como en los hoteles Hilton y Hyatt Regency.

Además incluye una carrera atlética nocturna que convocará tanto al médico residentes como a todos aquellos que se quieran sumar y para ese efecto, utilizarán una ruta interna en el parque Tangamanga 1.

El congreso abordará temas de Inteligencia artificial, para inmiscuirse con los aspectos de la atención temprana y soluciones a las redes familiares como motores para la atención de personas que requieren no solo la cura con medicina, sino la organización de parientes y cuidadores.