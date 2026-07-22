Solicitan al ayuntamiento el uso de plazas públicas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, (Secult) solicitó formalmente al Ayuntamiento de San Luis Potosí, la autorización para utilizar plazas públicas como escenarios de actividades artísticas, luego de que la administración municipal, no facilitara dichos espacios para la realización de eventos culturales.

A través de un posicionamiento en redes sociales, El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que la intención es conservar estos lugares como puntos de reunión para la ciudadanía, donde puedan desarrollarse actividades relacionadas con el arte, la cultura y la convivencia social, bajo la premisa de que el acceso a estas expresiones, debe estar al alcance de todas y todos.

La Secretaría de Cultura indicó que mantiene la intención de ampliar la oferta cultural en espacios abiertos, al considerar que las plazas públicas representan sitios estratégicos para acercar espectáculos y actividades artísticas a habitantes de la capital potosina y visitantes.

La petición ocurre en medio de diferencias entre autoridades estatales y municipales sobre la disponibilidad de espacios públicos para la realización de eventos, aunque hasta ahora el Ayuntamiento capitalino no ha fijado una postura oficial respecto a la negativa señalada por la dependencia estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Gobierno del Estado aseguró que continuará promoviendo una agenda cultural abierta y gratuita, mientras espera una respuesta de la autoridad municipal para definir si las plazas de la ciudad podrán ser utilizadas como sedes para próximas actividades.