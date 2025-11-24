logo pulso
Solicitan que el CDU atraiga elección en Facultad de Derecho

Buscan garantizar transparencia e idoneidad en la evaluación de perfiles

Por Martín Rodríguez

Noviembre 24, 2025 01:01 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) pidieron que el Consejo Directivo Universitario (CDU) atraiga el análisis de perfiles y en su caso la elección de director, por temor a que el consejo técnico repita errores en la integración de la terna.

Los docentes, entre los que se encontraban Edgar Durón Puente, Pedro Vladimir Ibáñez y Edith Argüelles Barrientos, explicaron que es conveniente que el CDU evalúe uno por uno todos los expedientes.

Precisaron que la idea es que aquel que tenga cualidades idóneas sea el nuevo director de la Facultad, con el fin de que el Consejo Técnico no envié la misma terna.

Recordaron que mandar la misma terna empañaría el procedimiento, y por otra parte, la transparencia no es nada más de nombre, sino que se tiene que dar acceso a que el Consejo sea quien evalúe, porque nadie puede ser juez y parte.

Agregaron que apelan a la legalidad y la transparencia de manera que el Consejo Directivo Universitario ejerza la Facultad de atracción del proceso y que en su casa tome las decisiones que resulten pertinentes.

Se descarrila elección en la Facultad de Derecho

Por inconsistencias en documentos de terna, posponen el proceso en el CDU de la UASLP

