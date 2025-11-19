logo pulso
SSPC alerta repunte de violencia familiar en vacaciones

SSPC detecta más reportes tras el inicio del receso escolar.

Por Rolando Morales

Noviembre 19, 2025 11:49 a.m.
A
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capitalJuan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, advirtió que los casos de violencia familiar aumentan durante la temporada vacacional, particularmente cuando inicia el receso escolar de diciembre.

Explicó que, tras la salida de los niños de las aulas, "se incrementa un poco el tema de la violencia", por lo que la corporación ha reforzado acciones preventivas para que mujeres, niñas, niños y ciudadanía en general identifiquen señales tempranas de agresiones que suelen normalizarse, como la violencia psicológica o económica.

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez

Villa Gutiérrez señaló que no existe una zona específica con mayor incidencia, pues las llamadas varían. Sin embargo, destacó un patrón claro: los domingos por la tarde se presentan más reportes, y el alcohol suele ser un detonante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El funcionario afirmó que la SSPC mantiene trabajo preventivo reforzado para evitar, en lo posible, un incremento de estos casos.

Datos del SESNSP indican que, de enero a octubre, la capital registró 3 mil 666 denuncias por violencia familiar, una baja anual del 5 por ciento, pero con una tasa de 409.4 casos por cada 100 mil habitantes.

