SSPC va por "diableros" de Abastos

Luego de la detención de cinco estibadores de la Central de Abastos durante una intervención de la Guardia Civil Estatal (GCE), Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que próximamente continuarán las aprehensiones de "diableros" vinculados con narcomenudeo y organizaciones criminales.

SSPC anuncia acciones contra diableros en Central de Abastos

Describió que se tiene identificados a los presuntos delincuentes, sus vínculos delictivos, el tipo de ilícitos cometidos, entre los que destacan consumo y comercialización de droga, y venta de alcohol sin permiso.

"Con el Convoy tenemos para que vayan a estar verificando que no vendan droga, que no anden drogados (...) vamos a estar ahí para erradicar a esa gente de ahí. No nos lastima a nosotros, fue una confrontación que se dio", expresó.

Detalles sobre la intervención y estado de policías agredidos

Además de indicar que los policías agredidos se encuentran bien, refirió que los imputados, quienes azuzaron a los agresores contra los oficiales, fueron remitidos al Ministerio Público por posesión de droga, obstrucción de la justicia, lesiones y daños.

Si bien lamentó que, en ocasiones existe protección social hacia este tipo de criminales, la corporación actuará con firmeza, sin consentir y sin "hacerse de la vista gorda" ante la comisión de ilícitos.

"Hay mucha gente que romantiza la capacitación, la profesionalización, pero no hay capacitación y profesionalización que te capacite, valga la redundancia, para enfrentar a 50, 60 diableros, y entre ellos, 30 drogados", remató.