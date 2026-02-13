logo pulso
RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Suben 22% insumos para los panaderos

Dirigente dice que también ha aumentado la presión salarial

Por Martín Rodríguez

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
Suben 22% insumos para los panaderos

Panaderías van elevando el precio de sus productos tanto de la variedad dulce como de sal en proporciones variables, según el incremento de los ingredientes que utilizan y de acuerdo con el costo de la competencia que enfrentan con los grandes consorcios o las tiendas de autoservicio.

Canainppa confirma aumento en precios de panadería en México

Sus insumos se han elevados hasta un 22 por ciento, informó Olivia Calderón Olmos, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación, Pastelería y Similares de México (Canainppa).

Aclaró que a pesar de la fuerte presión que ejercen los precios de los ingredientes, los panaderos están haciendo un esfuerzo enorme para evitar que el incremento se note demasiado, de manera que es muy pequeña el alza al valor de la pieza.

Impacto de la inflación en insumos y salarios

Dijo que la inflación está pegando más en insumos y en sueldos, esto último condicionados por los incrementos que ejercen mayor presión sobre la industria panificadora.

Advirtió que está de acuerdo con la mejora de las condiciones laborales, pero también es necesario el estímulo a las empresas.

En el caso de los precios, uno de los productos que causa mayor problema es el huevo, porque subió de precio y ya no bajó, se mantuvo a la alza y ha obligado a los panaderos a tomar decisiones de ajuste de precios, según la cantidad de los materiales utilizados para la elaboración del pan.

Precisó que a los incrementos se han unido margarinas y mantequillas, aceites, huevo, azúcar y algunos otros ingredientes.

Recordó que no en todos los casos hay incrementos uniformes, aunque los panaderos han hecho un esfuerzo enorme por mantener sus precios a pesar de los incrementos.

