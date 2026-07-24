"Sugerencias al voto" son actos anticipados de campaña

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El llamado expreso al voto o incluso mensajes que persigan ese mismo objetivo sin decir la palabra "voto"— es el elemento que puede convertir un acto político en un acto anticipado de campaña, afirmó el consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, al explicar los criterios que aplica la autoridad electoral para analizar este tipo de conductas.

El consejero señaló, que una solicitud explícita se configura con frases como "vota por mí", "apóyame para ser diputado" o "en 2027 vota por determinado partido". Sin embargo, advirtió que también existen las llamadas equivalencias funcionales: mensajes que, sin pedir el voto de forma literal, buscan posicionar a una persona con fines electorales, como promoverla desde ahora como el proyecto para la próxima elección o llamar a respaldarla rumbo al siguiente proceso.

Lomelí Rodríguez precisó que esos mensajes sólo pueden ser considerados actos anticipados cuando trascienden al ámbito público, por lo que conversaciones privadas, ya sean presenciales o a través de aplicaciones como WhatsApp, no son suficientes para acreditar una infracción electoral.

Asimismo, aclaró que expresar la intención de buscar un cargo de elección popular no constituye, por sí mismo, un acto anticipado de campaña o precampaña. Explicó que cada caso debe analizarse de manera individual para determinar si reúne los requisitos establecidos por la legislación electoral.

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Detalló que para acreditar una infracción deben concurrir tres elementos: el temporal, que los hechos ocurran antes de las etapas legales de campaña; el personal, que participen partidos, militantes, aspirantes o precandidatos plenamente identificables; y el subjetivo, que exista un llamado expreso al voto o un mensaje equivalente orientado a obtener apoyo electoral antes de los plazos permitidos.