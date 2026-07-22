Paradas, pláticas sobre salida de SGS de Interapas

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El presidente de la Junta de Gobierno del Interapas y alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que las mesas de trabajo con el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para analizar una eventual separación del organismo operador se encuentran suspendidas desde hace dos semanas, pese a que previamente se realizaron tres reuniones para revisar la viabilidad de esa propuesta.

Detalles confirmados sobre las mesas de trabajo

Durante la sesión de la Junta de Gobierno, Galindo explicó que en esos encuentros se expusieron aspectos financieros, técnicos, operativos y jurídicos relacionados con una posible desincorporación. Señaló que el alcalde de Soledad, quien ha expresado su interés en el tema, recibió datos de la situación de la cartera vencida, la infraestructura hidráulica, el origen y destino del agua y del funcionamiento general del organismo.

El edil indicó que las reuniones dejaron de realizarse hace dos martes y desde entonces el asunto no ha vuelto a abordarse. No obstante, consideró que tarde o temprano llegará una solicitud formal, por lo que planteó convocar a una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno para presentar los resultados de los análisis efectuados y contar con elementos para tomar una decisión.

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Impacto y riesgos de una separación del organismo

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Galindo Ceballos sostuvo que, desde la perspectiva de la alcaldía capitalina, hoy no existen condiciones financieras, jurídicas ni técnicas para concretar una separación del organismo, además de que no existe una proyección económica que respalde esa decisión.

Advirtió que una decisión apresurada podría afectar directamente a los usuarios del servicio de agua potable.

Como ejemplo de la complejidad del proceso, Galindo dijo que una eventual separación implicaría trasladar contratos de suministro eléctrico de pozos y demás infraestructura hidráulica a cada municipio, con costos elevados y el riesgo de cortes de energía en caso de incumplimiento de pagos.