logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tancanhuitz se suma al rechazo del fracking

Indígenas Tének y Náhuatl exigieron proteger fuentes de agua y territorio

Por Ana Paula Vázquez

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Tancanhuitz se suma al rechazo del fracking
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tancanhuitz se convirtió en el cuarto municipio de la Huasteca Potosina en cerrar la puerta al fracking y a la exploración con explosivos vinculada a Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que el Cabildo aprobó por unanimidad negar autorizaciones para proyectos extractivos y cambios de uso de suelo relacionados con estas actividades.

      La decisión se tomó durante la decimocuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, tras meses de movilizaciones de comunidades indígenas Tének y Náhuatl que exigieron frenar cualquier proyecto que pudiera afectar su territorio y recursos naturales. El acuerdo también establece la protección de fuentes de abastecimiento de agua, manantiales y el territorio ancestral de los pueblos originarios.

      Durante la sesión, las regidoras Daniela García Castillo, Karla Eugenia Hernández García y Norma Ivana Barrios Torres respaldaron la postura de las comunidades y cuestionaron los impactos del fracking, la minería y otros proyectos extractivos. Señalaron que los beneficios no serían para los pueblos originarios y advirtieron que no debe ponerse en riesgo el agua, la salud y el medio ambiente en nombre del desarrollo.

      Por su parte, la regidora Gloria Guadalupe Felipe Avitud afirmó que no puede hablarse de transformación mientras se impulsen prácticas que pongan en riesgo los recursos naturales y la salud de las familias.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito
        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito

        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito

        SLP

        Pulso Online

        La Dirección de Servicios Municipales aseguró que no existe un permiso rechazado ni algún trámite en curso

        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP
        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP

        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Únicamente supera a Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Durango y Guerrero en el diagnóstico 2026

        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya
        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya

        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Méndez Rosas señaló que la acompañan más mujeres que comparten la misma postura

        Denuncian ante INE actos anticipados de campaña del PVEM-SLP
        Denuncian ante INE actos anticipados de campaña del PVEM-SLP

        Denuncian ante INE "actos anticipados de campaña" del PVEM-SLP

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        La queja incluye a Ricardo Gallardo, Ruth González por vulnerar la equidad electoral: Somos MX