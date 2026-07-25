Tancanhuitz se suma al rechazo del fracking

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Tancanhuitz se convirtió en el cuarto municipio de la Huasteca Potosina en cerrar la puerta al fracking y a la exploración con explosivos vinculada a Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que el Cabildo aprobó por unanimidad negar autorizaciones para proyectos extractivos y cambios de uso de suelo relacionados con estas actividades.

La decisión se tomó durante la decimocuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, tras meses de movilizaciones de comunidades indígenas Tének y Náhuatl que exigieron frenar cualquier proyecto que pudiera afectar su territorio y recursos naturales. El acuerdo también establece la protección de fuentes de abastecimiento de agua, manantiales y el territorio ancestral de los pueblos originarios.

Durante la sesión, las regidoras Daniela García Castillo, Karla Eugenia Hernández García y Norma Ivana Barrios Torres respaldaron la postura de las comunidades y cuestionaron los impactos del fracking, la minería y otros proyectos extractivos. Señalaron que los beneficios no serían para los pueblos originarios y advirtieron que no debe ponerse en riesgo el agua, la salud y el medio ambiente en nombre del desarrollo.

Por su parte, la regidora Gloria Guadalupe Felipe Avitud afirmó que no puede hablarse de transformación mientras se impulsen prácticas que pongan en riesgo los recursos naturales y la salud de las familias.

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