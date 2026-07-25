Tancanhuitz se suma al rechazo del fracking
Indígenas Tének y Náhuatl exigieron proteger fuentes de agua y territorio
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Tancanhuitz se convirtió en el cuarto municipio de la Huasteca Potosina en cerrar la puerta al fracking y a la exploración con explosivos vinculada a Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que el Cabildo aprobó por unanimidad negar autorizaciones para proyectos extractivos y cambios de uso de suelo relacionados con estas actividades.
La decisión se tomó durante la decimocuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, tras meses de movilizaciones de comunidades indígenas Tének y Náhuatl que exigieron frenar cualquier proyecto que pudiera afectar su territorio y recursos naturales. El acuerdo también establece la protección de fuentes de abastecimiento de agua, manantiales y el territorio ancestral de los pueblos originarios.
Durante la sesión, las regidoras Daniela García Castillo, Karla Eugenia Hernández García y Norma Ivana Barrios Torres respaldaron la postura de las comunidades y cuestionaron los impactos del fracking, la minería y otros proyectos extractivos. Señalaron que los beneficios no serían para los pueblos originarios y advirtieron que no debe ponerse en riesgo el agua, la salud y el medio ambiente en nombre del desarrollo.
Por su parte, la regidora Gloria Guadalupe Felipe Avitud afirmó que no puede hablarse de transformación mientras se impulsen prácticas que pongan en riesgo los recursos naturales y la salud de las familias.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito
Pulso Online
La Dirección de Servicios Municipales aseguró que no existe un permiso rechazado ni algún trámite en curso
SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP
Iván Edmundo Rodríguez
Únicamente supera a Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Durango y Guerrero en el diagnóstico 2026
Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya
Ana Paula Vázquez
Méndez Rosas señaló que la acompañan más mujeres que comparten la misma postura