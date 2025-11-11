Tardaría hasta un mes pago a la UASLP

El pago del adeudo que mantiene el gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) podría no ocurrir a mitad de este mes, como prometió la administración estatal, e incluso podría aplazarse hasta diciembre debido a que un artículo transitorio en el decreto legislativo que permitiría a la Secretaría de Finanzas realizar una represupuestación que proporcionaría los recursos para ese y otros pagos que prevé veinte días hábiles para realizar los trámites necesarios para concretar la armonización financiera.

Lo anterior dejaría sin efecto el compromiso establecido por la Secretaría de Finanzas el 30 de octubre de 2025 en un oficio difundido para responder a la publicación de un requerimiento de la SEP para que se pusiera al corriente con las aportaciones a la universidad que le corresponden al gobierno del estado.

En ese documento se señalaba que cumpliría con el compromiso “a más tardar el 14 de noviembre del presente año tal como se acordó con las autoridades universitarias”.

Pese a que autoridades estatales afirman contar con los 206,1 millones de pesos adeudados a la UASLP, el Congreso votará hoy una iniciativa en la que se autoriza a la Secretaría de Finanzas realizar una adecuación presupuestaria que involucraría un excedente de cuatro mil 963.6 millones de pesos en el presupuesto de ingresos de este año, derivado de recaudación extraordinaria estatal y federal.

Ese dinero se destinaría a varios rubros, como el pago de pendientes derivados de la elección judicial al Ceepac y al PJE, de gastos extras del Congreso y del IFSE, Pensiones y los daños que generó en la Huasteca la contingencia ambiental del mes pasado.

Dichos gastos, justifica la iniciativa, se generaron cuando ya estaba aprobado el presupuesto de egresos de este año, por lo que para ejercerlos, es necesario readecuar el presupuesto de egresos.

Sin embargo, durante las negociaciones entre la Sefin y la Comisión de Hacienda, se incluyó en el dictamen un artículo transitorio, el tercero, en el que se establece que “para realizar las armonizaciones presupuestales” establecidas por la normatividad, el Ejecutivo “tendrá 20 días hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado”.

Si la iniciativa se aprueba y el decreto se publicara mañana mismo, el plazo se extendería nueve días más por los 4 fines de semana que se incluyen en el plazo además del feriado del aniversario de la Revolución, por lo que el plazo se cumpliría el miércoles 10 de diciembre, prácticamente un mes.