Vira Sefin y admite deuda con la UASLP

Tras reiteradas negativas de la existencia de un adeudo del gobierno del estado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la secretaria de Finanzas Ariana García Vidal cambió el discurso al señalar que el pasivo se liquidará, pero insistió en que se buscará que el pago sea en especia.

En entrevista, la funcionaria estatal ahora negó que exista un adeudo con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y si hubiera una deuda, dijo, se va a liquidar a la brevedad.

Sobre el pasivo con la UASLP, que hasta agosto asciende a 179.7 millones de pesos Ariana Vidal admitió que está considerado en el acuerdo el cambio de infraestructura por el suministro de dinero líquido.

Todavía el viernes pasado, la funcionaria indicaba que no existía un acuerdo de pago con la institución, luego de que días antes, había participado en negociaciones con la Rectoría tras las cuales, la UASLP había señalado que la administración estatal había reconocido el pasivo.

Ahora, la funcionaria aseguró que existe “una diferencia de recursos”, que atribuyó a que hay una contradicción entre una cifra originalmente presupuestada por el gobierno estatal y la que estableció el Gobierno Federal, sin consultar a la administración local.

Señaló que el asunto se había trabado porque la diferencia se registró después de que salió el presupuesto de egresos del gobierno estatal.

La titular de Finanzas informó que el gobierno estatal ha enviado oficios a la Secretaría de Educación Pública, dando cuenta de las diferencias entre lo presupuestado por el Gobierno Federal y el presupuesto de egresos que ya había cerrado la administración estatal.

Pese al reconocimiento del adeudo, persiste la intención de la Secretaría de Finanzas de no pagar en dinero, sino con la realización de obra pública.