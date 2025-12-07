Tardaría SLP 59 años para acabar pobreza

Erradicar las condiciones de pobreza en San Luis Potosí podría tardar 59 años, señala un estudio realizado por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

De acuerdo al documento “Erradicar la Pobreza: Rutas para un México sobre pobreza en un planeta vivible”, dado a conocer en octubre, señala que alrededor del 30 por ciento de la población potosina enfrenta condiciones de pobreza.

El documento señala que, tomando en cuenta que las mediciones del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2016 y 2024, se registró una baja de 45 por ciento en la reducción de la población en condiciones de pobreza, con ese ritmo, tomaría 59 años reducir el indicador sólo al dos por ciento de la población.

Sin embargo, señala que las diferentes poblaciones afectadas por la marginación presentan plazos distintos.

Abunda que en el caso de los menores de edad de hasta 17 años, el plazo para concretar la meta requeriría 76 años. Para la población de entre 18 y 29 años, se tomaría 67 años.

A manera de referencia, ACFP establece que la reciente medición de la pobreza de Inegi mostró un alza en la carencia por acceso a servicios de salud, que en San Luis Potosí pasó de 9% a 33% entre 2016 y 2024, esto es de 251 mil a 962 mil personas, 711 mil más.

El rezago educativo de jóvenes entre 16 y 21 años subió de 40% a 56% en el mismo periodo, esto es de 51 mil a 95 mil jóvenes, 44 mil más.