TEESLP pide cinco millones para cubrir laudos laborales

La presidenta Dennise Porras destacó la obligación legal de cubrir los pagos pese a la presión presupuestal.

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 08, 2026 10:52 a.m.
A
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado una ampliación presupuestal cercana a cinco millones de pesos para cubrir laudos laborales que el organismo debe pagar, informó su presidenta, Dennise Adriana Porras Guerrero.

La magistrada explicó que la petición de un recurso extraordinario ya fue presentada formalmente conforme a los procedimientos establecidos en la normativa interna del tribunal. Indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta oficial por parte de la dependencia estatal, aunque se mantiene comunicación para dar seguimiento a la solicitud.

"Nosotros somos conscientes de cuál es la situación que priva presupuestalmente en el país y el Estado no escapa a ello. Por supuesto que nosotros tenemos esta presión, ya hicimos la solicitud", informó.

Porras Guerrero señaló que los laudos laborales corresponden a resoluciones firmes que deben cumplirse, por lo que el tribunal está obligado a cubrir estos compromisos legales. Añadió que, aunque el organismo enfrenta presión presupuestal por estos pagos, la impartición de justicia electoral no puede suspenderse.

"Porque sí, estamos ya en un punto en el que no hay otra salida, pues por decirlo de alguna manera más que poder cubrir estos laudos...Vamos a estar en contacto con ellos para insistir en la solicitud para ver qué es lo que se decide al final", añadió.

