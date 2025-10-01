logo pulso
SLP

Temen que aumente inseguridad con antros en Carranza

La ubicación de centros nocturnos en la avenida genera tensiones con la seguridad y la operación de los negocios culturales

Por Samuel Moreno

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
Temen que aumente inseguridad con antros en Carranza

El integrante del Corredor Cultural Carranza, Alberto Narváez Arochi, señaló que aumentar la cantidad de centros nocturnos en la avenida más importante de la ciudad no es viable y podría incrementar los riesgos de inseguridad en la zona.

De acuerdo con Narváez Arochi, los delitos registrados en Carranza no siempre son previsibles, pero podrían mitigarse con medidas de seguridad reforzadas y una planificación adecuada. Sin embargo, la apertura de más antros, dijo, podría generar consecuencias negativas y obstaculizar los esfuerzos de revitalización del espacio.

Explicó que el Corredor Cultural Carranza se ha consolidado como un proyecto enfocado en la cultura, el arte y la recreación sana, con el objetivo de fomentar la convivencia y ofrecer alternativas distintas al ocio nocturno. 

La experiencia acumulada en la zona demuestra que la ubicación de centros nocturnos en la avenida genera tensiones con la seguridad y la operación de los negocios culturales existentes.

Narváez Arochi también cuestionó la falta de estudios previos que sustenten la expansión de la vida nocturna, lo que evidencia la necesidad de un planeamiento más riguroso antes de aprobar proyectos de este tipo. Señaló además que la reconversión del corredor requiere acciones integrales, como apoyos fiscales, mejoras en la movilidad y atención al deterioro de edificios y oficinas vacías, para recuperar el espacio de manera efectiva y sostenible.

El dirigente concluyó que la revitalización de la avenida Carranza debe centrarse en la cultura y actividades que alimenten el espíritu de la comunidad, buscando contrarrestar los problemas de violencia e inseguridad que afectan a la ciudad.

