Temperaturas de 4°C en centro y altiplano, prevé la CEPC

Alerta por probabilidad de heladas por las mañanas en los siguientes días

Por Redacción

Diciembre 20, 2025 04:05 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre la probabilidad de heladas por las mañanas en los siguientes días en municipios de las regiones altiplano y centro

Detalló que las temperaturas máximas serán de 24ºC en zona centro, de 30° en zona huasteca.

En tanto, las temperaturas mínimas serán de 4°C en zona centro y también en la zona altiplano. En zona media, 6°C.

Recomendaciones:
- En Casa:
· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
- Para tu Salud:
· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
· Evita cambios bruscos de temperatura.
-  En caso de emergencia, llama al 911.

Frente 21 deja lluvias en la Huasteca y recrudece el frío

Se prevén precipitaciones fuertes por la mañana y temperaturas mínimas de hasta 8 grados en la zona centro

SLP

Redacción

Alerta por probabilidad de heladas por las mañanas en los siguientes días

