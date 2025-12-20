Temperaturas de 4°C en centro y altiplano, prevé la CEPC
Alerta por probabilidad de heladas por las mañanas en los siguientes días
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre la probabilidad de heladas por las mañanas en los siguientes días en municipios de las regiones altiplano y centro
Detalló que las temperaturas máximas serán de 24ºC en zona centro, de 30° en zona huasteca.
En tanto, las temperaturas mínimas serán de 4°C en zona centro y también en la zona altiplano. En zona media, 6°C.
Recomendaciones:
- En Casa:
· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
- Para tu Salud:
· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
· Evita cambios bruscos de temperatura.
- En caso de emergencia, llama al 911.
Frente 21 deja lluvias en la Huasteca y recrudece el frío
Se prevén precipitaciones fuertes por la mañana y temperaturas mínimas de hasta 8 grados en la zona centro
