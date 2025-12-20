Temperaturas de 4°C en centro y altiplano, prevé la CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre la probabilidad de heladas por las mañanas en los siguientes días en municipios de las regiones altiplano y centro

Detalló que las temperaturas máximas serán de 24ºC en zona centro, de 30° en zona huasteca.

En tanto, las temperaturas mínimas serán de 4°C en zona centro y también en la zona altiplano. En zona media, 6°C.

Recomendaciones:

- En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

- Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

- En caso de emergencia, llama al 911.