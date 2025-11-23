Bajan denuncias por maltrato a mujeres

CIUDAD VALLES.- La directora de la Instancia Municipal de la Mujer dijo que ha bajado un 60 por ciento el número de denuncias por maltrato en el último mes, lo cual atribuye al trabajo multidisciplinario que se desarrolla.

Rebeca Terán Guevara, directora de la Instancia explicó que debido a que han dado seguimiento a un trabajo multidisciplinario, han podido ayudar a decenas de mujeres y núcleos familiares, al grado de que las llamadas de auxilio se han reducido de manera considerable y eso es bueno, pues ya hay menos abusos contra las féminas.

Comentó que, por ejemplo, en un mes, normalmente se recibían hasta 200 llamadas de mujeres quejosas de maltrato y de problemas de pareja, mientras que en las últimas fechas la cifra no rebasa las 70 peticiones de auxilio.

Refirió que en el mismo caso se encuentran las medidas de protección que se tramitan en la Fiscalía General del Estado, ya que de 172, pasaron a 68 en el último mes, es decir, la misma proporción de reducción del 60 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí