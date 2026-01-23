TEPJF ratifica a Aradillas al frente de Villa de Pozos

El intento ciudadano por frenar la designación de Patricia Aradillas Aradillas como presidenta del Concejo Municipal de Villa de Pozos quedó sin salida en la vía electoral. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no puede revisar el nombramiento hecho por el Congreso, al considerar que se trata de una decisión fuera de su competencia.

La resolución, emitida el 15 de enero de 2026 dentro del expediente SM-JDC-204/2025, confirmó el desechamiento previo del tribunal local. En términos prácticos, el fallo establece que la integración de un Concejo Municipal no es un asunto electoral, sino una atribución exclusiva del Congreso.

El conflicto se originó tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo el 11 de noviembre de 2025. Días después, el Congreso aprobó el Decreto 0313 para designar a Martha Patricia Aradillas Aradillas como titular provisional del municipio hasta septiembre de 2027.

Los promoventes, encabezados por Justino Rodríguez Castro, acudieron a la justicia electoral al señalar que Aradillas Aradillas no se separó del Legislativo con 90 días de anticipación y cuestionaron que la sustitución no recayera en la Síndico Primera.

La Magistrada ponente, María Guadalupe Vázquez Orozco determinó que el Concejo es una figura de excepción y sus miembros no emanan de una elección. Concluyó que el nombramiento no vulnera el derecho político de "ser votado" ni de acceso al cargo.

Con esta resolución, se mantiene firme Aradillas Aradillas al frente de Villa de Pozos.