Impactan tres camionetas en rúa a Zacatecas

Tres camionetas tomaron parte en un aparatoso accidente registrado en la carretera a Zacatecas, una de ellas derribó un poste de alumbrado público resultando todo en cuantiosos daños materiales pero no hubo personas lesionadas.

Según los hechos, fue cerca de las once de la mañana de este jueves cuando una camioneta Silverado color blanco, se desplazaba por la carretera referida en dirección de San Luis hacia Mexquitic de Carmona.

Fue a la altura del kilómetro 13, en la comunidad La Loma, en donde el conductor perdió el control del volante y de esta forma chocó contra un poste de alumbrado público del camellón central, al cual derribó y posteriormente invadió los carriles contrarios, impactando también contra dos camionetas más, una GM color gris y otra Nissan Estaquitas que por ahí se desplazaban.

Por el golpe, el poste metálico fue derribado por completo y las tres camionetas presentaron fuertes destrozos, en especial la Silverado que quedó prácticamente inservible.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paramédicos de la Guardia Nacional llegaron a prestar ayuda a los conductores, que por suerte no resultaron con lesiones graves mientras que los agentes policiales también de la GN tomaron conocimiento del hecho y abanderaron el tramo carretero.

Asimismo, agentes de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona llegaron para apoyar en el accidente, siendo las camionetas enviadas a una pensión particular mientras que los conductores involucrados llegan a un acuerdo sobre los daños materiales.