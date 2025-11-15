Testigo que acompañaba a Jorge Eduardo rinde declaración ante la FGE

El lunes pasado compareció la mujer que acompañaba a Jorge Eduardo Dávila Ramírez, estudiante de la UASLP asesinado durante un presunto robo de automóvil en las inmediaciones de la Zona Universitaria Poniente, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Refirió que, al momento de la entrevista ante la Agencia del Ministerio Público, la testigo se mostró colaborativa cuando se le cuestionó sobre los hechos donde agredieron a Jorge Eduardo.

Sin embargo, la fiscal general se abstuvo de informar qué información les facilitó, a fin de no afectar el desarrollo e integración de la carpeta de investigación iniciada por robo.

En entrevista, García Cázares estableció que la testigo mantenía una relación de amistad con la víctima.

Además de defender que la Policía de Investigación (PDI) trabaja en el esclarecimiento para dar con los más de dos responsables del crimen, informó que ya se recopilaron videograbaciones que servirán en la indagatoria.

"Seguimos en la integración de la misma. No nos hemos detenido. Es un seguimiento que se está dando y esperamos en los próximos días tener un buen resultado", concluyó.