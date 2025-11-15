logo pulso
CELEBRAN EL DÍA MÁS ESPECIAL DE SUS VIDAS

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A

Siofía Padilla Ayala y Diego Quintanar Reynoso unieron sus vidas por amor, en una sobria ceremonia que se efectuó en el Templo de San Agustín.

Emocionados, testificaron el enlace de sus hijos: Gerardo Padilla Ruiz y Mónica Ayala Ortiz, Polo Quintanar Obregón y Griselda Reynoso.

Con ellos, estuvieron sus hermanos: Mónica, Luisa Mariana y Pablo Gerardo Padilla Ayala; Sofía y Carola Quintanar Reynoso.

Al igual, seres queridos y grupos de amigos.

Los novios intercambiaron promesas de amor, respeto y fidelidad; ante Dios, se dieron el “Si acepto”.

Enseguida, el sacerdote Luis Alfonso Martínez Gallo les impartió el sacramento del matrimonio y bendijo los símbolos que les entregaron los padrinos.

Al final de la Eucaristía, recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los jóvenes esposos llegaron a la espléndida recepción, en la que compartieron con sus invitados instantes de gran felicidad.

