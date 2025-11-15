logo pulso
Estado

Incendio forestal arrasa con varias hectáreas

El fuego se propagó porque la maleza estaba seca

Por Carmen Hernández

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
Incendio forestal arrasa con varias hectáreas

RIOVERDE.- Se registra un incendio en la localidad de San Marcos, el fuego consumió palmeras secas y maleza que estaba muy crecida lo que generó se propagara el fuego con facilidad. 

Se recibió una llamada de auxilio en la que denunciaban personas de enormes llamaradas, por lo que de inmediato acudieron elementos del cuerpo de bomberos a bordo de las unidades M7 y M8.

El siniestro se registró en el canal 5 entre Media Luna y San Marcos, el fuego arrasó con las palmeras y la maleza, que arrasó el fuego con facilidad. 

A su llegada al lugar, los tragahumo de inmediato iniciaron sus labores para evitar que el fuego se propagarra y resultarán más hectáreas de terreno afectada y llegaran a provocar alguna tragedia. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras una hora de trabajo, por fin fue controlado el fuego y los bomberos se retiraron, previamente revisado que ya no había posibilidad que las llamas se reactivaran.

