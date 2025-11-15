Dan 40 años a policías por secuestro a potosinos

Por estar implicados en la desaparición de cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí, suscitada el 26 de julio del 2021, cuando se dirigían a trabajar al municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco, cuatro policías municipales de Lagos de Moreno fueron sentenciados a 40 años de prisión.

Así lo anunció la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), al quedar probado que cometieron el delito de desaparición forzada.

En la audiencia de juicio oral, el Juzgado dictó sentencia condenatoria en contra de Óscar N., Erick N., Seyed N. y Juan N., detenidos en mayo de 2022, al participar como coautores en la desaparición de los cuatro jóvenes potosinos.

Desde esa fecha se desconoce la ubicación de: Alan Michel Martínez Vargas de 23 años; Calep Adonai Maldonado Monsiváis de 18 años; Jorge Rodríguez Ortiz, de 24 años e Israel Andrade Hernández de 20 años.

Los jóvenes se movilizaban en una camioneta Ranger 2013 color rojo, con los logos de la empresa MYSI mantenimiento y soluciones industriales Avirey SA de CV, siendo vistos por última vez a la altura de la municipalidad de Lagos de Moreno, Jalisco.

De acuerdo con testimonios que lograron recabar, familiares cuando supieron de la desaparición, policías municipales los detuvieron por supuestamente robar una tienda de conveniencia, poseer droga y portar un arma hechiza.