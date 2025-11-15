Prevén fuerte descenso de temperatura

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre el ingreso del frente frío número 14, el cual provocará un notable descenso de temperaturas en las próximas horas. Según el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados en la zona centro y los 31 grados en la huasteca, mientras que durante la noche y madrugada se espera un descenso importante, con mínimas de hasta 2 grados en la zona centro y 7 grados en el altiplano, donde existe probabilidad de heladas.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones para evitar riesgos asociados al frío. Se recomienda abrigarse adecuadamente utilizando varias capas de ropa, revisar que calentadores, chimeneas y estufas cuenten con la ventilación necesaria para evitar acumulaciones de monóxido de carbono y proteger las tuberías y medidores de agua para evitar que se congelen.

También se hace un llamado a mantener hábitos saludables, como beber suficiente agua aunque no se sienta sed y consumir frutas ricas en vitamina C. Se pide prestar atención especial a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables a las bajas temperaturas. Asimismo, se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura para reducir el riesgo de afectaciones a la salud.

Protección Civil invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los medios oficiales y a seguir las recomendaciones preventivas durante este periodo de frío intenso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí