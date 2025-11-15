Abandonan vagoneta al caer en aguas negras

Una camioneta de transporte de personal fue abandonada por su conductor luego de caer a las aguas negras del río Santiago, a la altura del camino a Valle de la Palma, por lo que finalmente fue asegurada y enviada a una pensión hasta que sea reclamada.

El hecho ocurrió al mediodía de este viernes en que la camioneta tipo Van de transporte de personal de la empresa Hidrovan, al parecer circulaba por el camino a Valle de la Palma y al llegar al río Santiago el conductor perdió el control del volante para así caer al desnivel del río, quedando sobre su costado izquierdo entre las aguas negras.

Después del percance el conductor se retiró del lugar y cuando llegaron las autoridades la camioneta había sido abandonada por su conductor ya que aparentemente no hubo personas lesionadas, incluso al parecer no llevaba pasajeros al momento del hecho.

Elementos de la Policía Vial Municipal de Soledad tomaron tomaron conocimiento pero como la unidad estaba abandonada la retiraron con una grúa hacia una pensión particular, en tanto sea reclamada por la empresa propietaria.

