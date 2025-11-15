Se estampa camioneta en el puente Pedroza

Daños materiales de consideración presentó una camioneta luego de chocar contra un puente de piedra en el río Santiago, cuando se desplazaba por ahí a alta velocidad y el conductor perdió el control del volante, no hubo personas lesionadas en este hecho.

El reporte se dio después de las 16:00 horas de este viernes, cuando la camioneta tipo pick up de doble cabina, circulaba sobre el bulevar con dirección de Morales hacia la carretera Matehuala.

Al llegar al puente Pedroza, a la altura de la colonia Los Reyitos, el conductor perdió el control del volante y de esta forma chocó contra un pilar del puente Pedroza, luego la camioneta dio medio giro obstruyendo por completo el paso en ese carril.

Por suerte el conductor no resultó con golpes graves aunque la camioneta quedó totalmente averiada en especial de la parte frontal, y elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, arribaron a tomar conocimiento del caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La unidad fue retirada del sitio hacia una pensión y se evaluaría si el puente presentó daños para que sean cubiertos por el propietario.