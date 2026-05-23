Tiradero clandestino se convierte en problema de salud

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Habitantes de la calle Plan de San Luis, en la colonia La Libertad y el Ejido de La Libertad, en el municipio de Villa de Pozos, denunciaron el abandono en el que se encuentra un tramo del canal que cruza por la zona, mismo que, señalaron, se ha convertido en un tiradero clandestino de basura que representa un problema de salud e imagen urbana para quienes viven y transitan diariamente por el lugar.

Durante un recorrido realizado por Pulso, se constató la acumulación de residuos en las inmediaciones del canal seco, donde podían observarse bolsas de basura, muebles viejos y desechos domésticos abandonados a cielo abierto. A ello se suma el crecimiento considerable de maleza y hierba sobre el terreno, situación que, de acuerdo con vecinos, ha propiciado la proliferación de fauna nociva como roedores cerca de viviendas.

Los colonos señalaron que una de las zonas más afectadas es el Jardín de Niños "Juan Aldama", debido a que las instalaciones educativas se encuentran a un costado del canal. Indicaron que niñas y niños deben convivir diariamente con malos olores y basura expuesta, además de que el problema también impacta a negocios y habitantes cercanos.