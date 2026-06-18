Tortillerías subsidiadas operan con 3 mdp al año

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En la apertura de la novena tortillería subsidiada en el estado, María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), informó que la operatividad de las misma significa una inversión anual de más de 3 millones de pesos.

Refirió que los puntos de venta se localizan en San Luis Potosí, Ciudad Valles, Venado y Aquismón, y se estima la ampliación de otros cinco establecimientos más en

las regiones Altiplano y Huasteca.

"Queremos entrar o integrar nuevas tortillerías. Ya será el gobernador quien anunciará aquí en la capital. Tenemos pensado colocar en el Altiplano y en algunos municipios que estamos verificando", dijo.

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Exteriorizó que las ocho tortillerías implican la producción de más de 500 kilogramos diarios, cuyo costo actual es de 14 pesos, precio que se mantiene con independencia de la fluctuación de aumento en los insumos como harina de maíz y gas licuado de petróleo (LP).

Martínez Galarza explicó que se venden dos kilogramos por persona o beneficiario en un horario promedio hasta las 14:00 horas, sin embargo, si la demanda incrementa se extiende la hora

de servicio.

"Damos seguimiento a que el precio de la tortilla se mantiene en los 14 pesos. No ha habido incremento por parte de Sedesore (...) nos mantenemos en el mismo tema. Nos mantenemos y hemos procurado que se mantenga la misma situación. Buscamos la forma administrativa de que no tenga una afectación a la gente".