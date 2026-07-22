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Trabajos del Blvr. Río Santiago siguen en proceso, dice Seduvop

La dependencia afirma que las labores avanzan en áreas con viabilidad jurídica y técnica

Por Samuel Moreno

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Trabajos del Blvr. Río Santiago siguen en proceso, dice Seduvop
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      La ampliación del bulevar Río Santiago, continúa con los trabajos permitidos mientras se mantiene vigente el proceso legal relacionado con el tramo de Palma de la Cruz, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

      La dependencia estatal informó que las labores avanzan únicamente en las áreas donde existe viabilidad jurídica y técnica, al tiempo que se acatan las medidas cautelares emitidas por la autoridad jurisdiccional para el segmento donde se encuentra el litigio.

      Entre las acciones que actualmente se ejecutan está la construcción de un colector pluvial y el encapsulado de aguas negras, infraestructura que, según la Seduvop, busca mejorar el desalojo de agua de lluvia, reducir el riesgo de inundaciones y fortalecer la red sanitaria en la zona metropolitana.

      La titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, señaló que el proyecto contempla una inversión estatal superior a mil 25 millones de pesos y que, una vez concluido, beneficiará a más de 823 mil habitantes mediante mejoras en la movilidad, la seguridad vial y la protección ante fenómenos hidrometeorológicos.

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      La funcionaria añadió que el Gobierno del Estado continuará atendiendo los procedimientos legales en curso y dará seguimiento a las obras que cuentan con autorización para su ejecución, al sostener que el desarrollo del proyecto se realiza con apego a las determinaciones de las autoridades competentes.

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